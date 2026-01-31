Scale mobili | giù Basile tira e molla anche oggi mi dimetto domani e lo scaricabarile del ministro Musumeci

A Messina, la polemica sulle scale mobili continua a tenere banco. Giù Basile ripete di essere pronto a dimettersi, anche oggi, poi annuncia che domani potrebbe farlo di nuovo. Il ministro Musumeci, nel frattempo, si limita a scaricare le responsabilità, senza offrire soluzioni chiare. La città aspetta risposte concrete, ma sembra ancora tutto in stallo.

Bocciati il sindaco di Messina e il tira e molla sulle dimissioni ed il ministro per la Protezione civile che di fronte alla frana Musumeci punta il dito sul Comune Scenario 1: “Stiamo lavorando benissimo, abbiamo trovato macerie e abbiamo trasformato Messina in una vera città. Proprio per questo vogliamo portare a termine il nostro mandato e lasciare che nel 2027 siano i messinesi a decidere se confermarci o bocciare il nostro operato. Non mi dimetto, a maggior ragione in questo delicato momento che mi vede, in quanto sindaco metropolitano, alla guida di un territorio devastato dal ciclone Harry”.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

