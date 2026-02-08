Scafati archivia l' indagine su Walker Roseto libero

Questa sera, nel campionato di Serie A2, Givova Scafati ha battuto Roseto con un risultato importante. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che ora guardano avanti con fiducia. Roseto si presenta senza Walker, e questa assenza si è fatta sentire sul campo. La partita è stata intensa, e i tifosi hanno visto un match combattuto fino all’ultimo minuto.

Nel contesto della 26ª giornata della Serie A2, Givova Scafati ha ottenuto una vittoria significativa contro Roseto, chiudendo l'incontro con il punteggio di 97-75. L'impegno ha mostrato un dominio offensivo dei padroni di casa e una gestione dei possessi efficace, che hanno permesso di consolidare un vantaggio fin dai primi minuti. La sfida ha evidenziato un equilibrio tra prestazioni individuali di rilievo e la coesione di squadra, con protagonisti in grado di incidere in diverse fasi del match e di mantenere alta l'attenzione sull'aspetto offensivo per tutta la durata dell'incontro. Il finale racconta una vittoria netta per Scafati, che ha controllato il ritmo e ha chiuso il referto con 97-75.

