Basket femminile | il Derthona s’impone a fatica nel finale su Roseto in Serie A1
Vittoria di valore per l’Autosped G BCC Derthona nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A1 femminile 2025-2026. Il club allenato da Orazio Cutugno passa un ostacolo non facile, quello rappresentato da una volitiva People Strategy Panthers Roseto, che cede solo nel finale per 86-77. Per Tortona 21 punti e 13 rimbalzi di Pallas Kunaiyi-Akpanah, ma la top scorer è Anastasia Conte con 22. Per Roseto 22 di Alyssa Ustby. Inizio all’insegna del pedale sull’acceleratore per Tortona, che sulle ali dell’accoppiata Conte-Fondren s’invola fin sul 15-5 nel giro di meno di cinque minuti. Dopo una partenza bloccata in attacco, Roseto riesce a riprendere in mano la situazione, trascinata com’è da Ustby. 🔗 Leggi su Oasport.it
