Mercato Inter Marotta lavora sotto traccia per l’estate | lui il grande sogno per la difesa!

Inter News 24 Ecco chi è il vero obiettivo dei nerazzurri. L’ Inter non guarda solo alla fascia destra. Oltre alla necessità di individuare l’erede dell’infortunato Denzel Dumfries, ormai destinato all’addio nella prossima finestra estiva, la dirigenza di Viale della Liberazione sta pianificando un profondo restyling della retroguardia. L’obiettivo prioritario è ringiovanire il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Cristian Chivu, inserendo profili di qualità abili nell’impostazione. Secondo le indiscrezioni de Il Giorno, i nerazzurri si stanno muovendo a fari spenti su Mario Gila. 🔗 Leggi su Internews24.com

Gila Inter, il grande sogno per la difesa è lui! Marotta può far leva su quel fattore per convincere Lotito

Maignan Inter, il sogno di mercato è già finito? C'è una favorita per prenderlo in estate

