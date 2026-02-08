Sassuolo Inter LIVE 0-4 | entra anche Diouf per Mkhitaryan

Questa sera al Mapei Stadium si gioca il match tra Sassuolo e Inter, valido per il 24° turno di Serie A. La partita inizia alle 18 e i tifosi sono pronti a seguire il confronto tra le due squadre. L’Inter ha già segnato quattro gol e nell’ultima fase del match entra anche Diouf al posto di Mkhitaryan. Gli spettatori sono col fiato sospeso, curiosi di scoprire come si svilupperà il resto dell’incontro.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 70? – Entra anche Diouf per Mkhitaryan 64? – Palo di Thuram, Chivu inserisce Frattesi e Darmian per Zielinski e Bastoni 54? – Akanji partecipa alla festa nerazzurra! Espulso Matic per proteste 50? – Lautaro Martinez chiude il match ed entra nella storia! 45? – Comincia la ripresa 47? – Termina il primo tempo, nerazzurri avanti di due 43? – Annullato un gol a Thorstvedt per fuorigioco di Lauriente 29? – Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco! 18? – Clamorosa traversa di Dimarco su punizione! 12? – BISSECK PORTA AVANTI I NERAZZURRI! Colpo di testa del centrale su azione d'angolo 9? – RISPONDE L'INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter LIVE 0-4: entra anche Diouf per Mkhitaryan

