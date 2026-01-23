Inter Pisa LIVE 6-2 | torna al gol anche Mkhitaryan!

Alle 20:45 a San Siro si svolge l'incontro tra Inter e Pisa, valido per la 22ª giornata della Serie A 202526. La partita sarà trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti puntuali sull'andamento del match. Tra i protagonisti, torna a segnare Mkhitaryan, contribuendo alla sfida che si preannuncia interessante per entrambe le squadre. Segui il live con noi per tutte le novità e i risultati in tempo reale.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l'Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l'Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. NAPOLI-INTER, Rocchi: Decisione sbagliata. Gli episodi di LAZIO-JUVE, caos a Firenze | Open VAR Inter-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa sfida di San Siro tra Inter e Pisa apre la 22^ giornata di Serie A. Un po' di turnover per Chivu che in avanti punta sulla coppia Lautaro-Esposito. In difesa c'è De Vrij, anche Zielinski e Carlos A ... INTER-PISA 0-2 (33'): CAMBIO INTER Esce Luis Henrique Entra Dimarco Wild first half in Serie A: • 11' Inter 0-1 Pisa • 23' Inter 0-2 Pisa • 39' Inter 1-2 Pisa • 41' Inter 2-2 Pisa • 45' Inter 3-2 Pisa Pazza Inter

