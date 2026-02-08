Sassuolo-Inter l’amarcord di Fabio Grosso | l’eroe del 2006 sfida il suo passato nerazzurro

Da forzainter.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Inter, ma l’attenzione si sposta anche su Fabio Grosso. L’ex calciatore, protagonista del 2006, torna a sfidare la sua vecchia squadra, la nerazzurra. Grosso, che ha scritto pagine importanti con il suo gol, si prepara a vivere un match speciale, carico di ricordi e emozioni. La partita si accende tra passato e presente, con il pubblico che si aspetta una sfida intensa e ricca di significato.

Il Mapei Stadium si trasforma oggi pomeriggio nel teatro di un incrocio del destino che profuma di storia e successi indelebili. Fabio Grosso, attuale condottiero di un Sassuolo ambizioso, sfida l’ Inter schiacciasassi di Cristian Chivu, riaprendo un cassetto dei ricordi che riporta la mente all’estate magica del 2006. Per il tecnico neroverde non è una gara come le altre: affrontare i colori nerazzurri significa confrontarsi con il club che scelse per consacrarsi definitivamente dopo aver toccato il cielo con un dito a Berlino, sotto la guida di Marcello Lippi. Una stagione da record: il breve amore nerazzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

sassuolo inter l8217amarcord di fabio grosso l8217eroe del 2006 sfida il suo passato nerazzurro

© Forzainter.eu - Sassuolo-Inter, l’amarcord di Fabio Grosso: l’eroe del 2006 sfida il suo passato nerazzurro

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Inzaghi Inter, suggestivo incrocio a Riad: l’ex tecnico nerazzurro può ritrovare il suo passato

Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Al-Hilal, si trova a Riad, creando un possibile incrocio con il passato nerazzurro.

Sassuolo, le dichiarazioni di Fabio Grosso dopo la gara contro il Parma

Dopo la partita tra Sassuolo e Parma, l’allenatore Fabio Grosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: AMARCORD - Inter-Milan 4-4: la doppietta dell'uomo dalla super 'media gol' nell'anno di Superga; Hazard a Gazzetta: Curioso di rivedere De Bruyne al rientro dopo l'infortunio. Napoli? Con Conte si possono divertire; Hazard a Tuttosport: Scudetto? Tifo Napoli per tre motivi.

sassuolo inter l amarcordAmarcord Sassuolo-Inter: quando Icardi lanciò la maglia ai tifosi nerazzurri, inizio della fine dell'idillioA Reggio Emilia 11 anni fa il primo intoppo del rapporto tra Icardi e l'Inter, un episodio destinato a rimanere nella memoria. msn.com

sassuolo inter l amarcordDove vedere Sassuolo-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Mapei Stadium, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Grosso e Chivu ... corrieredellosport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.