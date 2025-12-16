Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Al-Hilal, si trova a Riad, creando un possibile incrocio con il passato nerazzurro. La sua presenza in Arabia Saudita apre scenari interessanti, considerando il suo legame con l’Inter e il suo ruolo nel calcio internazionale. Un’occasione per osservare un ex allenatore nerazzurro in un contesto diverso, tra passato e presente.

© Internews24.com - Inzaghi Inter, suggestivo incrocio a Riad: l’ex tecnico nerazzurro può ritrovare il suo passato

Inter News 24 Inzaghi Inter, Simone Inzaghi è già a Riad con l’Al-Hilal e la sua presenza in Arabia Saudita potrebbe incrociarsi con quella dei nerazzurri. La Supercoppa Italiana a Riad potrebbe regalare anche un incontro dal forte valore simbolico. Simone Inzaghi, ex allenatore dell’ Inter e protagonista di un ciclo recente ricco di successi, si trova infatti già in Arabia Saudita con l’ Al-Hilal, club saudita che guida da questa stagione. Una coincidenza geografica che apre scenari suggestivi, legati a un possibile incrocio con la squadra nerazzurra nel cuore del Medio Oriente. Il tecnico piacentino, oggi alla guida di una delle società più ambiziose del panorama asiatico, ha appena concluso il ritiro con il suo Al-Hilal negli Emirati Arabi Uniti. Internews24.com

Il rosso a Simone Inzaghi ??Cosa è accaduto durante Inter-Udinese ??

Cosa è successo nell’incontro di Simone Inzaghi con Marotta prima dell’addio all’Inter: cosa si sono detti - È iniziato così, con una frase semplice e diretta, il lungo colloquio tra Simone Inzaghi e i vertici dell'Inter in cui si è sancito l'addio ufficiale ... fanpage.it

Inzaghi e Inter: è finita! Va in Arabia Saudita - Addio comunicato nell’incontro con Marotta, va in Arabia Saudita sulla panchina dell’Al Hilal Tra Simone Inzaghi e l’Inter è finita. panorama.it

Chivu prosegue il lavoro di Inzaghi, i nerazzurri si confermano una squadra da trasferta L'Inter per la prima volta nella sua storia ha vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne per tre stagioni consecutive #Inter #Chivu #SerieA - facebook.com facebook

"Inzaghi" - Results on X | Live Posts & Updates x.com