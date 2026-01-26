Buongiorno. Il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza consiste in esercizi mirati a rafforzare i muscoli di questa zona, favorendo il supporto degli organi e preparando il corpo al parto. Questa pratica può contribuire a ridurre disturbi come la perdita di urine e a favorire un recupero più rapido dopo il parto. È importante eseguire gli esercizi correttamente sotto supervisione professionale per garantire benefici e sicurezza.

Buongiorno dottoressa, sono alla 26ª settimana e ormai si sente sempre più parlare di pavimento pelvico e del prendersene cura. Volevo sapere in modo specifico in cosa consiste esattamente il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza? È davvero utile anche in vista del parto e del post parto? Buongiorno, il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza è estremamente utile sia in preparazione al parto sia nel periodo post-partum. Durante la gravidanza, questi tessuti sono sottoposti a un importante sovraccarico a causa dell’aumento di peso dell’utero e, durante il travaglio, devono affrontare significative modifiche strutturali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

