**Sanremo | Conte ' a Meloni interessano comici ma non problemi italiani' ' **

Questa mattina, durante una conferenza stampa, Giuseppe Conte ha criticato duramente il governo Meloni. Ha detto che la premier è più interessata ai comici che ai problemi reali degli italiani. Conte ha raccontato di aver chiesto a Meloni di spiegare come intenda affrontare il boom di cassa integrazione e la perdita di circa 6 mila euro netti in media per i lavoratori. Ma, secondo lui, non ha ricevuto risposte.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "E niente. Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla. Ora deve parlare del comico Pucci per distrarci tutti ancora un po' con la grancassa mediatica in mano ai partiti di maggioranza al seguito". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Cari italiani dei vostri problemi con la sanità, le bollette, i bassi salari a questo governo interessa davvero poco o nulla. I loro problemi sono i comici che andranno a Sanremo".

