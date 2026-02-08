Ieri sera Michele Bravi è tornato sul palco dell'Ariston, anche se in modo diverso rispetto al passato. Questa volta ha presentato il suo nuovo brano “Prima o poi” in uno studio di zona Tortona, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il cantante si mostra sincero, parlando della sua vita imperfetta e di come questa si rifletta anche nella musica. Non si tratta di un ritorno classico, ma di un momento di confronto diretto con il pubblico e i media, senza filtri.

Il Sanremo di Michele Bravi è iniziato ieri nel suo studio in zona Tortona rispondendo alle domande dei media sul Festival e su quella “ Prima o poi ” che lo racconta ancora una volta romantico con versi a pronta presa come “dovresti vergognarti che dopo anni non la smetti di mancarmi”. "Il pezzo prova a fotografare quella sensazione sospesa di chi rimane fermo sotto la pioggia senza sapere a quale citofono suonare, di chi avanza un po’ impacciato alla ricerca di un posto che somigli a casa", racconta il cantautore umbro trapiantato a Milano, 31 anni. "Perché poi la vita è meno epica di come ce la immaginiamo: è più ordinaria, più sbeccata, decisamente più imperfetta di come ce la raccontano i film. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michele Bravi, ritorno all’Ariston: "Porto sul palco la vita imperfetta"

Approfondimenti su Michele Bravi Festival

Michele Bravi si prepara ad affrontare il palco di Sanremo 2026 con il suo nuovo brano,

Pacifico torna sul palco di Sanremo insieme a Enrico Nigiotti per presentare il brano “Ogni volta che non so volare”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Michele Bravi Festival

Argomenti discussi: Michele Bravi, ritorno all’Ariston: Porto sul palco la vita imperfetta; Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi, un monologo sull’essere fuori posto; Michele Bravi, i look che lo hanno reso l'icona del soft pop italiano (che amiamo alla follia).

Michele Bravi torna a Sanremo: «La mia canzone è un film ma la vita è più sporca»A Sanremo ha preso corpo la scenografia di Riccardo Bocchini in cui si muoveranno i trenta big, e presunti tali, del prossimo Festival. Michele Bravi, alla sua terza volta a Sanremo (dopo ... ilmattino.it

Michele Bravi e l’incidente che gli ha cambiato la vita: cosa è successo e com’è finita quella storia?Dall’incidente del 2018 alla rinascita artistica: cosa è successo a Michele Bravi e come è riuscito a ripartire. donnapop.it

Michele Bravi, canto l'inadeguatezza e l'amore finito come in un film facebook

Michele Bravi, canto l'inadeguatezza e l'amore finito come in un film x.com