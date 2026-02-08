Michele Bravi ritorno all’Ariston | Porto sul palco la vita imperfetta
Ieri sera Michele Bravi è tornato sul palco dell'Ariston, anche se in modo diverso rispetto al passato. Questa volta ha presentato il suo nuovo brano “Prima o poi” in uno studio di zona Tortona, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il cantante si mostra sincero, parlando della sua vita imperfetta e di come questa si rifletta anche nella musica. Non si tratta di un ritorno classico, ma di un momento di confronto diretto con il pubblico e i media, senza filtri.
Il Sanremo di Michele Bravi è iniziato ieri nel suo studio in zona Tortona rispondendo alle domande dei media sul Festival e su quella “ Prima o poi ” che lo racconta ancora una volta romantico con versi a pronta presa come “dovresti vergognarti che dopo anni non la smetti di mancarmi”. "Il pezzo prova a fotografare quella sensazione sospesa di chi rimane fermo sotto la pioggia senza sapere a quale citofono suonare, di chi avanza un po’ impacciato alla ricerca di un posto che somigli a casa", racconta il cantautore umbro trapiantato a Milano, 31 anni. "Perché poi la vita è meno epica di come ce la immaginiamo: è più ordinaria, più sbeccata, decisamente più imperfetta di come ce la raccontano i film. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
