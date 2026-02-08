Sanremo 2026 | Andrea Pucci si ritira dopo ondata di insulti e minacce alla famiglia Denuncia clima ostile

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026. Dopo aver annunciato la sua presenza, ha ricevuto una serie di insulti e minacce, soprattutto rivolte alla famiglia. Di fronte a questo clima ostile, ha deciso di mollare e non salire sul palco. La sua scelta arriva in un momento di forte tensione tra il cantante e il pubblico.

