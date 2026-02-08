Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia al Festival | Insulti inaccettabili

Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha deciso di lasciar perdere, stanco degli insulti ricevuti in questi giorni. Aveva accettato l’invito di Carlo Conti, ma poi ha cambiato idea, preferendo evitare polemiche inutili. Ora il suo posto rimane vuoto tra i partecipanti.

Salta la partecipazione di Andrea Pucci al Festival di Sanremo 2026. Il comico e attore ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all’invito di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. La decisione è arrivata dopo giorni di polemiche sul lavoro dell’artista 61enne. Perché Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo 2026. Dopo giorni di polemiche a seguito dell’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026, Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a questo importante impegno, affidando a un lungo messaggio il senso della sua scelta. 🔗 Leggi su Dilei.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Io fascista? Non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com

