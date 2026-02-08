Salvini | Il mondo guarda l' Italia ma c' è chi va in piazza a protestare contro le Olimpiadi | a loro dedico un sorriso

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha fatto visita a Casa Italia a Cortina, dove ha incontrato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. Durante l’incontro, il vicepremier ha commentato le recenti proteste contro le Olimpiadi, dicendo che il mondo guarda l’Italia, anche se ci sono persone che si oppongono. Salvini ha aggiunto di dedicare un sorriso a chi manifesta contro l’evento.

Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato Casa Italia Cortina: ecco le sue dichiarazioni al fianco di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

salvini il mondo guarda l italia ma c 232 chi va in piazza a protestare contro le olimpiadi a loro dedico un sorriso

© Gazzetta.it - Salvini: "Il mondo guarda l'Italia, ma c'è chi va in piazza a protestare contro le Olimpiadi: a loro dedico un sorriso"

Approfondimenti su Salvini Cortina

Ice alle Olimpiadi? Il chiarimento di Salvini: “Nessun agente in Italia. Come stanno le cose” | GUARDA

Salvini chiarisce che non ci saranno agenti dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Gli ambientalisti "woke" ora scendono in piazza per protestare contro il patriarcato "estrattivista"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Salvini Cortina

Argomenti discussi: Errore di sistema | Quando il fesso indica Vannacci, il saggio guarda il maggioritario; Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal Carroccio; Tre attentati sui binari Milano, il corteo attacca; Caso Epstein, Salvini: non so nulla, è un mondo lontano anni luce da me.

salvini il mondo guardaLega, tra Salvini e Vannacci divorzio vicino (e in Veneto tifano per l'espulsione dell'ex generale)Il leader di il mondo al contrario pronto a fondare un suo movimento. Nei prossimi giorni l'incontro con il segretario ... lasicilia.it

Salvini, la fiducia in Vannacci mal riposta, ma guardiamo avanti(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Mi sono fidato della parola di un uomo - perché per me quando uno mi stringe la mano e prende un impegno vale più del notaio - evidentemente è stata fiducia mal riposta. Ma no ... altoadige.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.