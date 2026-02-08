Salvini | Il mondo guarda l' Italia ma c' è chi va in piazza a protestare contro le Olimpiadi | a loro dedico un sorriso

Matteo Salvini ha fatto visita a Casa Italia a Cortina, dove ha incontrato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. Durante l’incontro, il vicepremier ha commentato le recenti proteste contro le Olimpiadi, dicendo che il mondo guarda l’Italia, anche se ci sono persone che si oppongono. Salvini ha aggiunto di dedicare un sorriso a chi manifesta contro l’evento.

Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato Casa Italia Cortina: ecco le sue dichiarazioni al fianco di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni.

