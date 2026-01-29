Salvini chiarisce che non ci saranno agenti dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Spiega che, a differenza di quanto circolava, non ci saranno poliziotti americani impegnati sul campo, ma solo due tecnici civili nelle sale operative. La presenza di agenti in strada è esclusa, rassicura il ministro.

"A proposito dei poliziotti americani dell'Ice (impegnati alle Olimpiadi di Milano Cortina), ci saranno due tecnici civili nelle sale operative quindi non ci saranno poliziotti americani per le strade di Milano, di Cortina, di Bormio. Ci saranno due tecnici nella sede preposta. È chiaro che è uno sforzo organizzativo importante". Così il vicepremier Matteo Salvini risponde ai giornalisti a margine della presentazione a Montecitorio del libro 'Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari'. "Voi sapete quanti taser sono in dotazione ai 3.200 agenti della polizia di Milano? Sei - aggiunge -. Quindi io invito il sindaco Sala, che si occupa della polizia locale, a occuparsene al meglio e ad andare avanti oltre la sperimentazione perché con sei pistole a impulsi elettrici per 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ice alle Olimpiadi? Il chiarimento di Salvini: “Nessun agente in Italia. Come stanno le cose” | GUARDA

L’ICE in Italia ha annunciato la propria presenza sul territorio, collaborando alla sicurezza delle Olimpiadi invernali e supportando la delegazione degli Stati Uniti.

L’annuncio della presenza di una divisione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) alle Olimpiadi di Milano Cortina ha suscitato discussioni in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

