Salerno al Teatro La Ribalta in scena Che vita dura Signor Bonaventura

Questa domenica a Salerno va in scena “Che vita dura, Signor Bonaventura”. Lo spettacolo, rivolto ai ragazzi e alle famiglie, si terrà al Teatro La Ribalta e sarà prodotto dalla Compagnia Stabile della Scuola di Teatro “Crescere Insieme Oltre il Teatro”. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con una storia divertente e adatta a tutte le età.

Appuntamento con il teatro ragazzi e per le famiglie a Salerno. Domenica 8 febbraio, presso il Teatro La Ribalta, andrà in scena lo spettacolo "Che vita dura, Signor Bonaventura", prodotto dalla Compagnia Stabile della Scuola di Teatro "Crescere Insieme Oltre il Teatro". Sono previste tre rappresentazioni: alle 11:00, 17:00 e 19:00. Una produzione CRESCERE INSIEME OLTRE IL TEATRO. Un tuffo nel mondo ingenuo e irresistibile di Bonaventura, il personaggio più nostalgico e pasticcione.

