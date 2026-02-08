salerno il centrodestra spinge per eleggere subito presidente provincia

Il centrodestra a Salerno accelera sulla nomina del nuovo presidente della provincia. I partiti lanciano la corsa, mentre si attendono le decisioni ufficiali. Intanto, cresce l’attesa tra gli amministratori locali e i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è solo il campo largo che cerca di fermare o almeno rallentare la discesa in campo di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno. Ma c’è un altro fronte che cerca di arginare De Luca piglia tutto. Anche se nessuno ne ha mai parlato, tanto meno il diretto interessato, ormai sono tutti convinti che Vincenzo De Luca non punti solo alla poltrona di primo cittadino di Salerno, ma che una volta entrato a palazzo di Città (anzi ri-entrato ufficialmente), proverà a sedersi anche sullo scranno più alto di palazzo Sant’Agostino, sulla stessa poltrona che Vincenzo Napoli dimettendosi dal Comune di Salerno ha dovuto lasciare vuota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Alle ore 20:34 di ieri, lunedì 12 gennaio, è stata protocollata la firma del presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, sul decreto di nomina di Giovanni Guzzo a vicepresidente.

