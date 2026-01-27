Alzheimer | istituzioni associazioni e famiglie a confronto a Ponte a Poppi

Questa iniziativa coinvolge istituzioni, associazioni, professionisti e famiglie per affrontare il tema dell’Alzheimer. L’evento, in programma giovedì 29 gennaio alle 21, offre un’opportunità di confronto e sensibilizzazione su una delle sfide più attuali legate alla salute pubblica. Un’occasione per approfondire conoscenze e condividere esperienze in un contesto di dialogo e sostegno.

Istituzioni, associazioni, professionisti e famiglie a confronto sull’Alzheimer. Giovedì 29 gennaio, alle 21.00, la sala del Cenacolo a Ponte a Poppi sarà sede del convegno “Alzheimer, vietato abbandonare le famiglie” che proporrà un confronto a più voci per far luce sull’impatto di questa patologia sulla vallata casentinese, sulla rete dei servizi locali e sui bisogni concreti vissuti dai caregiver. La serata è stata organizzata da Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni” di Arezzo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle criticità socio-sanitarie collegate all’aumento dei casi di Alzheimer e alle conseguenti sfide assistenziali che interessano famiglie, enti e comunità locali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

