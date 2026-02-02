Durante il Super Bowl 2026, Pepsi ha mandato in onda uno spot che ha fatto discutere. Nel video, il brand ha mostrato di aver

Il Super Bowl non è mai stato solo una questione di touchdown e spettacolo dell’intervallo. È il palcoscenico dove i brand combattono battaglie miliardarie a colpi di creatività, ironia e, quando necessario, provocazione pura. Nel 2026, Pepsi ha deciso di alzare l’asticella con uno spot da 30 secondi che non si limita a sfidare Coca-Cola: la prende in giro usando la sua icona più riconoscibile, l’orso polare. The Choice, questo il titolo dello spot che andrà in onda durante il Super Bowl LX, rappresenta molto più di una semplice pubblicità. È un manifesto strategico, un punto di svolta per Pepsi Zero Sugar e il rilancio aggressivo di una delle sfide più storiche del marketing: la Pepsi Challenge. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pepsi ruba l’orso polare a Coca-Cola: lo spot proiettato durante il Super Bowl 2026 fa discutere

Approfondimenti su Pepsi CocaCola

La rivalità tra Pepsi e Coca-Cola torna a far parlare di sé, questa volta durante il Super Bowl.

Questa volta il Super Bowl ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pepsi CocaCola

Argomenti discussi: Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola: così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super Bowl; La bella comunicazione - Pepsi 'ruba' l'orso a Coca-Cola e riporta le 'Cola Wars' al Super Bowl; Super Bowl, Ben Stiller e Benson Boone nei teaser di Instacart diretti da Spike Jonze; Columbia Sportswear e adam&eve\TBWA presentano la birra più schifosa del Big Game.

Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola: così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super BowlCome se non bastasse, i due orsi finiscono sul famoso schermo del concerto dei Coldplay, richiamando la coppia che era stata realmente beccata dalla kiss cam L'articolo Pepsi ruba l’orso iconico della ... msn.com

Grazie a Coca-Cola la Fiamma Olimpica farà tappa all’interno di ChorusLife. Un momento di grande valore simbolico che vedrà il passaggio dei Tedofori nello smart district. L’appuntamento è per il 2 febbraio, a partire dalle ore 16.30. Non perderti la 57° tappa - facebook.com facebook