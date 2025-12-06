Ucraina-Russia missili e droni su Kiev nella notte | feriti e danni alle ferrovie

(Adnkronos) – Un pesante attacco russo, con missili e droni, ha colpito nella notte alcune città in Ucraina. A denunciarlo sono le autorità locali, come riporta ‘The Kyiv Independent’, confermando che Lnella regione di Kiev risultano almeno tre feriti.’ L’offensiva ha compromesso le infrastrutture ferroviarie, imponendo la riprogrammazione dei collegamenti passeggeri. Secondo quanto riporta ‘Thr . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte: feriti e danni alle ferrovie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #5dicembre #Nato #Trump #Russia #Ucraina #Putin #Medioriente #Israele #Gaza #cronaca #politica #PapaLeoneXIV #IntelligenzaArtificiale #Nardò #TitianaTramacere - facebook.com Vai su Facebook

Su @LaStampa parlo di #Europa, #USA, #Russia, #Ucraina, #Cina e #India Vai su X

Guerra ucraina, attacco russo sulla regione di Kiev con missili ipersonici Kinzhal e droni: colpite infrastrutture - Oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina. Si legge su ilmessaggero.it

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Trump: "Europa rischia cancellazione" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Si legge su tg24.sky.it

Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte - Tre persone sono rimaste ferite in Ucraina stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. msn.com scrive

Guerra in Ucraina Analisi Afp, 'a novembre più attacchi russi con droni e missili' - La Russia ha intensificato i suoi attacchi con droni e missili contro l'Ucraina per tutto il mese di novembre, mentre la Casa Bianca spingeva Kiev ad accettare un accordo di pace ritenuto favorevole a ... Secondo bluewin.ch

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e le città. Oggi riprendono i colloqui a Miami - Esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk, a Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. Scrive msn.com

Droni russi in Europa, dalla Polonia alla Francia: tutte le minacce nei cieli dell'Alleanza - Quanto avvenuto in Francia è soltanto l'ultimo episodio, in ordine cronologico, di abbattimento di droni russi in territori sensibili dell'Unione europea. Riporta msn.com