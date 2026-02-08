Russia | Arrestato l' attentatore del generale del Gru

La Russia ha arrestato l’uomo che avrebbe tentato di uccidere un generale del Gru. L’operazione è stata condotta dalle forze di sicurezza russe, che hanno individuato e fermato il sospettato in una operazione notturna. Si tratta di un passo importante nelle indagini, anche se restano molti dettagli da chiarire. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra Mosca e le altre nazioni coinvolte nel conflitto.

Dalla Russia all’Ucraina fino agli Stati Uniti, il conflitto continua a muoversi su più piani: militare, di intelligence e diplomatico. A Mosca l’Fsb annuncia l’arresto dell’uomo accusato di aver tentato di assassinare il numero due dell’intelligence militare russa, mentre prosegue la caccia ai mandanti. Sul terreno, l’offensiva russa colpisce ancora Kherson, con civili feriti. Intanto Washington sperimenta una diplomazia non convenzionale, coinvolgendo direttamente i vertici militari nei negoziati su Ucraina e Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Russia: "Arrestato l'attentatore del generale del Gru" Approfondimenti su Russia Generale Terrorismo a Nuova Delhi, arrestato proprietario dell’auto esplosa: era complice del medico attentatore suicida Russia-Ucraina, i pericolosi consigli di guerra del generale Petraeus Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Russia Generale Argomenti discussi: Russia, arrestato l'attentatore del generale del Gru; Russia, arrestato l'attentatore del generale del Gru; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: RUSSIA, ARRESTATO L’ATTENTATORE DEL GENERALE DEL GRU; Russia, arrestato l'attentatore del generale del Gru. Russia, arrestato l'attentatore del generale del GruIl servizio di sicurezza russo (Fsb) ha arrestato l'uomo che ha tentato di uccidere venerdì a Mosca il numero due del servizio segreto militare, Vladimir Alekseyev. Lo annuncia lo stesso Fsb citato da ... ansa.it Video. Russia: auto esplode a Mosca, morti due poliziotti e l'attentatoreLe autorità russe hanno parlato di attacco terroristico e non escludono si sia trattato di un kamikaze. L'auto è esplosa a poca distanza dal luogo in cui una bomba ha ucciso il generale russo Sarvarov ... it.euronews.com Russia. Attentato al generale Alekseev: arrestato un complice x.com Cronaca. Bologna, ricercato in Russia per terrorismo: arrestato 36enne russo per documenti falsi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.