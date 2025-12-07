Russia-Ucraina i pericolosi consigli di guerra del generale Petraeus
Sequestrare gli asset russi e colpire l’economia di Mosca con durissime, nuove sanzioni per accelerare la fine della guerra in Ucraina. Le due mosse miracolose evocate dal generale americano David Petraeus, già capo della Cia, in un’intervista al Corriere della Sera per “costringere” la Russia alla pace, sembrano uscite da un laboratorio politico dove la realtà non entra mai. Il congelamento dei beni russi trasformato in un enorme bancomat per Kiev, l’inasprimento delle sanzioni fino a stritolare l’economia di guerra di Mosca, l’idea che l’apparato industriale russo sia fragile come cristallo: tutto avvolto nella certezza che, messa alle strette, la Russia finirà per cedere. 🔗 Leggi su It.insideover.com
