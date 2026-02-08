Rsa Villa degli Etruschi dimissioni e crisi | istituzioni locali chiedono dialogo per tutelare anziani e personale

La crisi alla Rsa Villa degli Etruschi, nel cuore della Val di Cornia, si fa sempre più forte. Le istituzioni locali, tra cui la sindaca di Suvereto Jessica Pasquini e la presidente della Società della Salute Valli Etrusche Sandra Scarpellini, chiedono di sedersi al tavolo del confronto. L’obiettivo è trovare subito una soluzione che tuteli anziani e personale, ora sotto pressione. La situazione resta tesa e c’è attesa per i prossimi sviluppi.

La crisi alla Rsa Villa degli Etruschi, nel cuore della Val di Cornia, ha raggiunto un punto di svolta con l’appello congiunto delle istituzioni locali, la sindaca di Suvereto Jessica Pasquini e la presidente della Società della Salute Valli Etrusche Sandra Scarpellini. La situazione, già tesa da tempo, è precipitata negli ultimi giorni con le dimissioni di cinque dipendenti e il fallimento di un tentativo di mediazione in Prefettura, sollevando serie preoccupazioni sulla continuità e la qualità dell’assistenza agli anziani ospitati nella struttura. L’invito rivolto alla direzione della Rsa è chiaro: avviare un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali per scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione e tutelare il benessere sia degli ospiti che del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindacato Fp Cgil ha espresso la propria posizione sui turni da 12 ore per gli Oss dell'Rsa Villa degli Etruschi a Suvereto, sottolineando che, pur rispettando il voto dei lavoratori, la sicurezza rimane una priorità fondamentale.

