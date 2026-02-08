Oggi a Verissimo Lino Banfi torna a parlare della sua battaglia contro il tumore. Con lui in studio c’è anche la figlia Rosanna, che racconta come ha vissuto quei momenti difficili. Con loro, anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde.

(Adnkronos) – Lino Banfi e la figlia Rosanna saranno ospiti oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Con loro anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde. Al centro, la rinascita di Rosanna Banfi che ha sconfitto per la seconda volta un tumore, dopo 16 anni dal primo. Rosanna Banfi era stata ospite nel salotto di. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Lino Banfi

Rosanna Banfi e suo padre Lino sono ospiti a Verissimo, condividendo un momento di intimità familiare.

Rosanna Banfi condivide la sua esperienza di lotta contro un nuovo tumore, raccontando con sincerità il percorso tra interventi chirurgici, timori e il sostegno della famiglia, in particolare di suo padre Lino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lino Banfi

Argomenti discussi: Verissimo, gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 febbraio: Paolo Bonolis, Lino Banfi, Paolo Belli, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti; Verissimo oggi: Bonolis, Banfi e Clizia ospiti 8 febbraio; MEDIASET - CANALE 5 * VERISSIMO - 08/02: BONOLIS E BANFI OSPITI DEL WEEKEND, CON GREGGIO E IACCHETTI PER LA NUOVA EDIZIONE DI STRISCIA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Sparatoria Rogoredo, morto 30enne cinese rimasto gravemente ferito.

Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore(Adnkronos) - Lino Banfi e la figlia Rosanna saranno ospiti oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Con loro anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde. Al centro, la rinascita di Rosanna ... cn24tv.it

Domenica 8 febbraio, Verissimo accoglie Bonolis, Banfi e altri ospitiSilvia Toffanin torna in onda oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo. In studio si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo e della cronaca, pronti ... it.blastingnews.com

Il video è rapidamente diventato virale. Lino Banfi sulla sedie a rotelle in stazione, accompagnato dalla figlia Rosanna. Un momento che fa parlare non tanto per l’allarme sulle condizioni di salute dell’attore, quanto per la dolcezza di un frammento di quotidian facebook

Rosanna Banfi racconta: "Ho scoperto un nuovo cancro, ma mia mamma mi ha protetta" #ANSA x.com