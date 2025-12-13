Il 15 dicembre del 1995 la sentenza che ha liberato i calciatori dalle società Intervista all’intermediario Fifa Gallovich La Bosman ha cambiato il ruolo degli agenti

Il 15 dicembre 1995, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea emise una sentenza fondamentale, aprendo nuove prospettive nel mondo del calcio. In questa intervista, l’intermediario Fifa Gallovich analizza come la storica decisione abbia rivoluzionato il ruolo degli agenti e modificato profondamente il panorama sportivo.

Trent’anni fa, il 15 dicembre 1995, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea entrò a gamba tesa sulle regole dello sport più amato e seguito al mondo, fornendo le basi per il suo cambiamento più radicale. Dalla sentenza di cui al procedimento C-41593, meglio nota come “Sentenza Bosman”, il mondo del calcio ricevette uno dei più grandi stravolgimenti che la storia ricordi, posto che venne sancita la libera circolazione dei calciatori comunitari attenuandone così il legame con le rispettive società di appartenenza. Si è spesso sostenuto che a beneficiare di un tale intervento siano stati, forse ancor più dei calciatori stessi, gli agenti sportivi che assistono atleti e club nelle operazioni di “calciomercato”. Sport.quotidiano.net

