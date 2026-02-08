Roma | reagiscono con violenza contro gli agenti polizia locale durante 2 denunciati

Due episodi di violenza contro gli agenti della polizia locale di Roma sono avvenuti durante controlli sulla sicurezza stradale. Due persone sono state denunciate, mentre gli agenti sono rimasti feriti senza gravi conseguenze. La situazione è sotto controllo, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle strade della capitale.

Due episodi di violenza contro gli agenti della polizia locale di Roma hanno avuto luogo durante i controlli sulla sicurezza stradale. Gli eventi hanno portato alla denuncia di un 59enne e di un 19enne, entrambi protagonisti di comportamenti aggressivi. Primo episodio: aggressione a Tor Pignattara. Il primo episodio si è verificato nel quartiere di Tor Pignattara, dove una pattuglia del gruppo prenestino stava eseguendo controlli. Durante le operazioni di verbalizzazione, un uomo di 59 anni, italiano, ha reagito in modo violento dopo essere stato sorpreso a lasciare la propria auto in sosta irregolare sull’attraversamento pedonale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: reagiscono con violenza contro gli agenti polizia locale durante, 2 denunciati Approfondimenti su Roma Polizia Insulti social alla polizia locale, denunciati in 25. "Tutta la politica difenda gli agenti" La polizia locale di Francavilla Fontana ha denunciato 25 persone per insulti sui social media. Foggia, l'aggressione ala polizia locale: pietre e sassi contro gli agenti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma Polizia Argomenti discussi: Roma, reagiscono con violenza contro gli agenti della Polizia Locale durante i controlli sulla sicurezza stradale: due denunciati; Giustizia è fatta!, spettacolo di teatro sociale a Ar.Ma Teatro; C’è Posta per Te, stasera 7 febbraio: le anticipazioni della nuova puntata; Pomezia intitola un'area verde a Norma Cossetto: un gesto di memoria per il Giorno del Ricordo. Roma: reagiscono con violenza contro gli agenti polizia locale durante, 2 denunciatiDue episodi di violenza contro la polizia locale a Roma, con un 59enne e un 19enne denunciati per aggressione. romadailynews.it Roma, notte di violenza in centro: donne picchiate e rapinate da banditi incappucciatiNon è più solo una questione di degrado, ma di sicurezza violata fin dentro l’uscio di casa. Domenica notte il centro storico della Capitale si è trasformato nel ... ilmessaggero.it Non li fanno salire sul bus lontano dalla fermata e reagiscono con violenza: tre giovani spaccano a bottigliate il vetro di un autobus Atac in via Cassia, a Roma. L’autista sotto shock, i ragazzi fuggono e scattano le indagini dei carabinieri. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.