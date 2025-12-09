Giochi il baby talento del cubo di Rubik | Studio matematica ma non farò il prof
Valerio Locatelli, 19enne di Bracciano, si conferma campione italiano di Rubik's Cube per la quinta volta consecutiva, ottenendo un tempo di soli 7 secondi. Appassionato di matematica, il giovane talento si distingue nel mondo del cubo di Rubik, portando avanti la sua passione e competenza in questa sfida di velocità e abilità.
eno di 7 secondi per confermarsi campione per la quinta volta consecutiva. Valerio Locatelli, 19enne di Bracciano in provincia di Roma, è il campione italiano di Rubik's 2025. Locatelli ha risolto il celebre cubo in 6"49. Il successo, nella manifestazione organizzata dall'associazione Cubing Italy riconosciuta come Organizzazione regionale per l'Italia dalla World Cube Association, è arrivato lunedì 8 dicembre presso TreviglioFiera. Una passione, quella di Locatelli, nata nel 2017 quando a 11 anni ha iniziato a conoscere il rompicapo inventato nel 1974 dallo scultore ungherese Erno Rubik. "Mio padre mi disse che c'era un suo amico che era in grado di risolverlo e mi chiese se mi andava di imparare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
