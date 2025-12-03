Dybala Roma le condizioni dell’attaccante giallorosso preoccupano Gasperini | come sta e le ultime su un suo recupero contro il Cagliari

Dybala Roma, l’argentino ha saltato anche l’allenamento odierno a causa dell’attacco febbrile. Riuscirà a recuperare per la trasferta di Cagliari? La Roma ha svolto oggi una nuova sessione di allenamento a Trigoria in vista della delicata trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15 all’Unipol Domus. La squadra di Gasperini prosegue . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dybala Roma, le condizioni dell’attaccante giallorosso preoccupano Gasperini: come sta e le ultime su un suo recupero contro il Cagliari

Scopri altri approfondimenti

"Non c'è mai stata una Roma mda quando la Joya è in giallorosso, con così poco Dybala come ingrediente. Lo raccontano i numeri del campionato: solo 479 minuti giocati, almeno altri 411 fuori per infortunio. Per intendersi: non era mai accaduto da quando è - facebook.com Vai su Facebook

La #Roma riprende gli allenamenti senza #Dybala: la Joya out per febbre. #Dovbyk torna a correre Vai su X

Roma, Dybala non si allena: febbre per l'argentino - Nel VIDEO Paolo Assogna spiega le condizioni di Dybala, assente dagli ultimi due allenamenti della Roma per influenza e dolori ossei. Scrive sport.sky.it

Infortunio Dybala, non c’è pace per la Joya! Nuova frenata e futuro in bilico a Roma: i giallorossi attendono la svolta, intanto lui si ferma ancora per la febbre - Tra stop fisici, rendimento in calo e il nodo rinnovo: si complica il futuro a Roma dell’argentino Non c’è pace per Paulo Dybala. Segnala calcionews24.com

FLASH | Infortunati Roma, stop per Dybala e novità Dovbyk - Messo alle spalle il ko contro il Napoli arrivato nel precedente turno, la Roma è tornata a lavorare sul ... Segnala fantamaster.it

Cagliari-Roma, probabili formazioni: Dybala ancora out per febbre, si scalda Baldanzi per guidare l'attacco - Gasperini sperava di utilizzare la settimana senza le coppe di mezzo per ritrovare Dybala nelle migliori condizioni. Lo riporta msn.com

Roma, Dybala mette nel mirino il Napoli: le condizioni dell'argentino - Paulo Dybala sta completando il suo percorso di recupero, gestito con attenzione dallo staff tecnico e medico della Roma per evitare ricadute. Si legge su tuttonapoli.net

Roma, come sta Dybala: le sue condizioni e quando può tornare in gruppo - Nel primo dei tre giorni di riposo concessi da Gasperini dopo le fatiche inglesi, c’è chi ne ha approfittato per stare un po’ con i figli e chi per visitare Roma da turista. Scrive corrieredellosport.it