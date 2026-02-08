Roma domenica ecologica | blocco del traffico orari e info

La giunta di Roma ha ufficializzato il calendario delle cinque domeniche ecologiche previste per l’inverno 2025-2026. Domenica prossima, il traffico sarà bloccato in tutta la città, con orari e regole già comunicate ai cittadini. Si tratta di un provvedimento che mira a ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria in città. Chi deve muoversi in auto dovrà pianificare in anticipo, rispettando le ordinanze.

La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale 2025-2026. In queste giornate sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Ecco le prossime date del blocco del traffico 2026: 22 febbraio 2026. 29 marzo 2026. L’iniziativa, promossa dall’ Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, punta a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della riduzione dell’inquinamento atmosferico.🔗 Leggi su Funweek.it

Il 18 gennaio a Roma si svolge la domenica ecologica, con il blocco del traffico previsto per questa giornata.

