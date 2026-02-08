Rodrigo Marina dalla Lega Giovanile al Metropolitano

Rodrigo Marina, giovane della Lega Giovanile, ha trovato spazio nel Real Betis. Dopo settimane di rumors, il club spagnolo ha deciso di puntare su di lui nel mercato invernale, rinunciando a cercare un attaccante di livello. La decisione arriva a sorpresa, ma Marina sembra pronto a lottare per un posto da titolare.

2026-02-08 12:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Dopo diverse settimane, addirittura mesi, si parlava della necessità di un attaccante di alto livello che potesse dare alternative nell’undici titolare Chucho Hernandez Lui Betis ha cambiato rotta all’ultimo momento nel mercato invernale. Il blocco di Bakambu alla sua partenza, le offerte poco convincenti per il Chimi e lesioni a lungo termine Lo Celso ha fatto andare a segno i biancoverdi Álvaro Fidalgo e parcheggieranno l’opzione di un nove. Ci si aspettava che il colombiano potesse essere praticamente pronto dall’inizio di febbraio, in vista della traversata Tazza prima di lui Atletico da giovedì scorso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Rodrigo Marina

La situazione a Marina dei Cesari si fa difficile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Rodrigo Abbigliamento Genova Nervi facebook