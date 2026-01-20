Risorgimento al Palazzaccio si ricorda la battaglia che diede il là a tutte le rivolte contro i despoti del tempo

Nel giardino della Battaglia del Monte, tra le vie Liguria e Torquato Tasso a Cesena, si è tenuta una cerimonia per ricordare il 194º anniversario del Risorgimento. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale con il vicesindaco Christian Castorri e l’assessore Camillo Acerbi, ha commemorato un momento storico che ha segnato l’inizio delle rivolte contro i despoti dell’epoca, rappresentando un patrimonio di valori e libertà per la città.

Questo pomeriggio, nel giardino della Battaglia del Monte (tra le vie Liguria e Torquato Tasso, in zona Fiorita) l'amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal vicesindaco Christian Castorri e dall'assessore alla Cultura Camillo Acerbi, ha celebrato il 194esimo anniversario della.

