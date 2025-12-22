Ecco dove vaccinarsi prima di decollare verso i Paesi a rischio
Con le vacanze di Natale alle porte, c'è chi sta già preparando la valigia o sta pregustando le vacanze sotto le palme e il sole tropicale. Ma è sempre bene prendere qualche precauzione, fatto salvo che chi parte per i Paesi in cui esistono allerte sanitarie, avrebbe dovuto pensare alle vaccinazioni almeno un mese prima di partire. A questo punto è bene rivolgersi al proprio medico, specificando il tipo di vacanza e l'itinerario: tutti i centri vaccinali della Regione hanno ambulatori dedicati alla profilassi dei viaggiatori, mentre l'ospedale Sacco e gli Spedali Civili di Brescia, offrono ambulatori per le malattie tropicali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
