Dopo lo sgombero di Askatasuna e le manifestazioni che sono degenerati in scontri il 31 gennaio, abbiamo parlato con Antonio Rinaudo, ex pm torinese. Rinaudo non ha usato mezzi termini: secondo lui, il DNA di Askatasuna è pura violenza e la sua vera missione è la guerra allo Stato. La sua analisi si basa su anni di esperienza e sulla percezione che dietro le proteste si nascondano intenti ben più duri e aggressivi.

Cos'è Askatasuna? Dopo lo sgombero, le manifestazioni e la violenza del 31 gennaio scorso, lo abbiamo chiesto ad Antonio Rinaudo, ex pm che ha lavorato a Torino dal 1977 al 2018. «Non è un palazzo, non è l'immobile occupato di Corso Regina Margherita. Askatasuna è un simbolo per gli antagonisti. È il simbolo della lotta contro lo Stato, contro l'ordinamento costituito. È il simbolo di tutto quello che si deve frapporre e che si frappone a qualsiasi manifestazione di legalità, a qualsiasi disposizione che sia in linea con l'ordinamento e con le normative. Askatasuna si opponeva agli sfratti, allo sgombero degli immobili occupati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rinaudo: "Il Dna di Askatasuna è pura violenza. La sua missione è la guerra allo Stato"

Approfondimenti su Askatasuna violenza

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ha recentemente ricevuto il Primo premio e il Premio del Pubblico al primo Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, dedicato alla promozione della musica classica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Askatasuna violenza

Rinaudo: Il Dna di Askatasuna è pura violenza. La sua missione è la guerra allo StatoCos’è Askatasuna? Dopo lo sgombero, le manifestazioni e la violenza del 31 gennaio scorso, lo abbiamo chiesto ad Antonio Rinaudo, ex pm che ha lavorato a Torino dal 1977 al 2018. «Non è un palazzo, ... iltempo.it

Beatrice Rinaudo. . Conferenza stampa di Forza Italia sugli scontri di ieri sera a Torino!Paolo ZangrillooAlberto CiriooRoberto RossooMarco Fontanaa Torino dice BASTA! #Askatasuna facebook