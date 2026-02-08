Ricette false per ottenere potenti antidolorifici | scatta la trappola in farmacia

In provincia di Como, le forze dell’ordine hanno scoperto un giro di ricette false per ottenere antidolorifici potenti. I criminali sottraevano ricette dagli studi medici e le compilavano con firme falsificate. Poi chiamavano le farmacie per verificare la disponibilità dei farmaci, in particolare oppioidi. La trappola si era già vista in altre zone, ma ora il fenomeno si è diffuso anche qui. La polizia sta indagando per fermare questo mercato nero e proteggere chi ha bisogno di cure.

Un fenomeno preoccupante, già segnalato in altri territori, è emerso anche nel Comasco: ricette mediche sottratte dagli studi, compilate con firme false per ottenere farmaci ad alto rischio, in particolare oppioidi, dopo aver contattato preventivamente le farmacie per verificarne la disponibilità.

