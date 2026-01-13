Seriate per rubare in farmacia si infila nella finestrella delle ricette | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Seriate dopo aver tentato di rubare nella farmacia di via Italia. Attraverso la finestrella delle ricette, si era introdotto all’interno con l’intento di sottrarre circa 350 euro dal fondo cassa. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il tentativo, portando all’arresto dell’autore.

Seriate. Si è introdotto nella farmacia di via Italia passando dalla finestrella delle ricette. L’obiettivo era rubare i contanti del ‘fondo cassa’, poco più di 350 euro. Sul posto sono però intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo che hanno arrestato in flagranza il ladro, un cittadino tunisino di 39 anni. Il tentato furto è avvenuto nella Farmacia Nuova di Seriate nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio: il Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri è stato allertato pochi minuti prima delle 3. Il 39enne è entrato nei locali dopo aver aperto con un calcio e danneggiato lo sportello attraverso il quale di notte il farmacista passa i medicinali per le urgenze: gli stessi carabinieri si sono dovuti infilare nella finestrella per prendere il ladro, nascosto all’interno di un armadio adibito a deposito di farmaci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Immortalato per caso dalla fotografa del locale mentre infila la mano nella tasca di un giubbotto per rubare: arrestato

Leggi anche: Milano, si infila nella cabina del macchinista: metropolitana bloccata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Seriate, si infila di notte dalla finestrella delle ricette per rubare in farmacia e si nasconde in un armadio: arrestato.

Seriate, si infila di notte dalla finestrella delle ricette per rubare in farmacia e si nasconde in un armadio: arrestato - Via Italia, anche i carabinieri hanno dovuto utilizzare lo stesso passaggio per entrare. bergamo.corriere.it