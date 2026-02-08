Un uomo entra in un ristorante di lusso in Puglia e si aspetta di vedere re Carlo o Camilla. Invece, si trova davanti Antonio Decaro, che parla di incarichi e di bilancio. La scena si svolge in una sala da tè da 1,5 milioni di euro, dove l’atmosfera elegante contrasta con le parole del politico.

Uno entra nella lussuosa sala da tè aspettandosi di incrociare re Carlo o Camilla e ne esce, rattristato, dopo aver incrociato Antonio Decaro che parla di incarichi e di bilancio. Certo, sarà pure una delusione ma quant’è bello, in compenso, il progetto per la nuova buvette-ristorante-relax room della Regione Puglia? Sembra proprio Buckingam Palace. Il costo dell’ultima creazione della Casta? Appena un milione e mezzo di euro (di soldi pubblici) e qualche manciata di spiccioli. E non si tratta di una idea campata in aria o di un wishful thinking: il programma della rinnovata area ristoro in via Gentile, a Bari, è stato infatti approvato in via definitiva dal Consiglio regionale insieme all’autorizzazione alla gara per l’affidamento dei lavori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Regione Puglia, ristorante e sala da tè da 1,5 milioni di euro

Approfondimenti su Regione Puglia

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato definitivamente un progetto che prevede la creazione di una nuova area ristoro all’interno del palazzo di via Gentile a Bari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Regione Puglia

Argomenti discussi: Il ristorante e la sala da tè nel palazzo della Regione: in Puglia sì al bando da 1,5 milioni; Il ristorante e la sala da tè nel palazzo della Regione: in Puglia sì al bando da 1,5 milioni; Nel buco rosso della Puglia spunta la buvette milionaria; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up.

Il ristorante e la sala da tè nel palazzo della Regione: in Puglia sì al bando da 1,5 milioniVia libera al progetto ereditato (fra le polemiche) dal precedente Consiglio: il piano riguarda una superficie di 478 metri quadrati. Prevista anche una sala eventi che è stata espressamente studiata ... msn.com

Nel buco rosso della Puglia spunta la buvette milionariaLa Regione usa 1,5 milioni per il bar dei consiglieri. E i viaggi per la sanità sono costati oltre 2 miliardi ... msn.com

Il sindaco Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro hanno incontrato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, a Bari per la presentazione del Torneo delle Regioni. Il confronto è stato l’occasione per ch facebook