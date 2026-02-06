Puglia lo scandalo | ristorante e la sala da tè nel palazzo della Regione da 1,5 milioni

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato definitivamente un progetto che prevede la creazione di una nuova area ristoro all’interno del palazzo di via Gentile a Bari. La decisione ha suscitato polemiche e dubbi sui costi: si parla di un investimento di 1,5 milioni di euro per un ristorante e una sala da tè. La vicenda sta facendo discutere tra i cittadini e le opposizioni, che chiedono chiarimenti sui reali vantaggi di questa spesa.

Il Consiglio regionale della Puglia ha dato il via libera definitivo al progetto di una nuova area ristoro nel palazzo di via Gentile (Bari). La delibera della sezione Amministrazione e contabilità approva il progetto esecutivo e autorizza la gara d'appalto per i lavori, dal valore di 1,5 milioni di euro.Quello che viene presentato come una "nuova sala mensa" è in realtà un ambiente molto più articolato e raffinato: comprende una mensa vera e propria, un ristorante, una sala tè riservata, una sala eventi con spazi privati per riunioni o incontri di lavoro, oltre a un'area esterna. La superficie totale è di 478 m², con capienza per 250 persone (200 interni + 50 esterni).

