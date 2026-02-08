Referendum sulla riforma della Giustizia a Patrica incontro pubblico con due magistrati

Ieri a Patrica si è tenuto un incontro pubblico sulla riforma della Giustizia. Due magistrati hanno spiegato i cambiamenti proposti e risposto alle domande dei cittadini. L’evento si è svolto all’agriturismo La Tenuta del Campo di Sopra, organizzato da Fare Verde provincia di Frosinone.

Si è svolto ieri presso l'agriturismo La Tenuta del Campo di Sopra un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, promosso da Fare Verde Provincia di Frosinone APS insieme al gruppo locale di Fare Verde Patrica.

