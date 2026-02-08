Referendum | Renzi ' per Meloni voto è diversivo teme Vannacci più di sconfitta'

Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni, sostenendo che il referendum rappresenta solo un diversivo per distrarre l’attenzione degli italiani. Secondo l’ex premier, la premier ha paura e preferisce puntare su questa tornata referendaria piuttosto che affrontare i problemi reali. Renzi dice che Meloni teme più la sconfitta che il voto stesso e che questa strategia serve solo a spostare l’attenzione dai temi che davvero contano.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Meloni ha paura, ma il referendum le serve per offrire un diversivo all'opinione pubblica. Così non parla dei due veri problemi del governo: aumento della pressione fiscale e diminuzione della sicurezza. Se stiamo su tasse e coltelli, Meloni perde. Se invece la butta sulla separazione delle carriere, se la gioca". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a La Stampa. Se vincerà il No, andrà avanti come se niente fosse? "Quella non si dimetterà mai, nemmeno se perde. E, comunque, più di un'eventuale sconfitta al referendum, le fa male Vannacci. La rottura a destra distrugge sondaggi e storytelling. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il centrodestra si trova ora in una fase di incertezza dopo la polemica con il generale Vannacci.

