Referendum Consulta o Tar | ecco le possibili strade per i ricorsi

I promotori del referendum stanno valutando se continuare a fare ricorso davanti alla Corte costituzionale o rivolgersi al Tar. Per ora, sembra che alcuni preferiscano abbandonare le battaglie legali e concentrare tutte le energie sulla campagna elettorale, che si avvicina rapidamente con il voto previsto il 22 e 23 marzo. La decisione arriverà nei prossimi giorni.

Cosa farà il Comitato dei 15, promotore del quesito accolto dalla Cassazione, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di modificare il quesito del referendum sulla giustizia, ma non la data? Subito dopo la modifica del quesito da parte della Cassazione, i promotori si erano detti fiduciosi sulla «fissazione della nuova data del referendum». In queste ore si sta ragionando sul da farsi, ma la decisione dovrebbe giungere non prima di lunedì 9 febbraio. I promotori potrebbero anche desistere dal prolungare la battaglia legale per concentrarsi sulla campagna in vista del voto del 22 e 23 marzo o fare ricorso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

