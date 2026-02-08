Referendum Consulta o Tar | ecco le possibili strade per i ricorsi

I promotori del referendum stanno valutando se continuare a fare ricorso davanti alla Corte costituzionale o rivolgersi al Tar. Per ora, sembra che alcuni preferiscano abbandonare le battaglie legali e concentrare tutte le energie sulla campagna elettorale, che si avvicina rapidamente con il voto previsto il 22 e 23 marzo. La decisione arriverà nei prossimi giorni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.