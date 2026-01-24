Dimarco da record in Inter Pisa! Nessun difensore era stato così decisivo in una partita di Serie A | il dato

L'interessante risultato di Dimarco nella partita Inter-Pisa evidenzia la sua prestazione decisiva come difensore. Secondo i dati di Opta, nessun altro difensore aveva avuto un impatto così rilevante in una singola partita di Serie A. Questo record sottolinea l'importanza di Dimarco nel contesto della competizione e la sua crescita come elemento chiave della squadra.

Inter News 24 Dimarco da record in Inter Pisa! Secondo quanto riportato da Opta, nessun difensore era stato così decisivo in un match di Serie A: il dato. Federico Dimarco è stato l’assoluto protagonista della sfida tra Inter e Pisa. Entrato nel secondo tempo con la squadra sotto 2-0, l’esterno nerazzurro ha avuto un impatto devastante, ribaltando la partita con una performance mostruosa. La sua prestazione è culminata con la rete del 4-2, che ha messo definitivamente al sicuro il risultato per l’Inter che ha poi vinto 6-2. Ma non è solo il gol a rendere straordinaria la sua prova. Dimarco ha scritto una pagina di storia anche a livello statistico: è infatti il primo difensore dell’Inter ad aver preso parte a tre gol in una singola partita di Serie A da quando sono disponibili i dati di Opta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dimarco show: è il primo difensore dell'Inter che prende parte a tre reti dal 2004Tutti concordi nel dire che Federico Dimarco ha spaccato la partita tra Inter e Pisa: entrato con la squadra di Cristian Chivu sotto 2-0, l'esterno nerazzurro ha ribaltato la situazione ... fcinternews.it

Inter, record per Dimarco: è il primo difensore a partecipare a 3 gol in una partitaL'esterno sinistro nerazzurro è stato uno dei protagonisti assoluti del successo in rimonta contro il Pisa ... msn.com

