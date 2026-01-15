Migliaia al rave party | Invasione di terreno Assolto un giovane

Nella zona delle risaie di Murlo, tra Siena e Grosseto, si è svolto un rave party che ha coinvolto migliaia di partecipanti, con musica e bevande. La festa, iniziata all’alba di Pasqua, ha portato all’occupazione non autorizzata del terreno. Dopo l’intervento delle autorità, un giovane è stato assolto dalle accuse di invasione di terreno, mentre le indagini continuano per verificare eventuali danni ambientali.

La festa era iniziata all'alba di Pasqua. Musica a palla, bevande a volonta'. I giovani avevano acceso piccoli fuochi per scaldarsi, l'umidita' era elevata nella zona delle risaie, poco distante dalla Siena-Grosseto nel Comune di Murlo. Un rave party lampo organizzato nell'aprile 2022 che aveva visto confluire nell'area di Campeccioli circa 1700 giovani da ogni parte d'Italia e dall'estero. Impossibile fermare le centinaia di auto che raggiungevano la zona scelta. Cosi' questura e carabinieri, d'intesa con la prefettura, avevano optato per il gioco di squadra. Centinaia le persone identificate, il proprietario dell'area sommersa dai giovani aveva segnalato l'invasione del terreno.

