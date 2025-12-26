L'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi è stato intervistato da Radio TV Serie A. Durante la lunga chiacchierata anche un pensiero sullo Scudetto vinto col Diavolo nel 2022. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Florenzi ricorda: “Lo Scudetto col Milan è uno degli apici della mia carriera. Ecco chi ci ha fatto vincere..”

Leggi anche: Florenzi: «Il Milan mi ricorda quello dello scudetto. Leao non ha ancora capito una cosa»

Leggi anche: Florenzi: “Lo Scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Florenzi ricorda lo Scudetto col Milan: Ci ha fatto vincere il più grande giocatore: il gruppo; Florenzi ricorda lo Scudetto col Milan: «Il segreto fu il gruppo»; Ex Milan, Florenzi: Lo scudetto è stato incredibile, lo abbiamo vinto perché eravamo un grande gruppo; Florenzi non ha dubbi: “Scudetto col Milan uno degli apici della mia carriera”.

Florenzi ricorda lo Scudetto col Milan: "Ci ha fatto vincere il più grande giocatore: il gruppo" - Alessandro Florenzi, che si è ritirato dal calcio giocato al termine dell'ultima stagione dopo aver giocato gli anni finale della sua carriera con il Milan, è stato ... milannews.it