Quando la scienza medica viene ignorata il conto arriva l’analisi

Quando le decisioni prese senza seguire le raccomandazioni mediche si rivelano sbagliate, i rischi per la salute si fanno sentire. Spesso si pensa che ignorare i consigli possa portare a risultati positivi, ma l’esperienza dimostra il contrario. Bastano piccoli trasgressioni o scelte sbagliate per compromettere il nostro benessere, e i casi di persone che hanno pagato caro questa superficialità sono sempre più frequenti. È importante capire che, nel campo della salute, seguire le indicazioni degli esperti può fare la differenza tra una vita tranquilla e problemi seri.

“Non è sempre facile capire quali saranno le conseguenze per la salute di un evento: questo nel bene, quando c’è una scoperta promettente, ma anche nel male. La storia però ci permette di fare i conti: ogni volta che la scienza medica è stata ignorata o sostituita da conoscenze fasulle, il risultato è stato un corteo di milioni di morti”. Parola di Arnaldo D’Amico, medico giornalista scientifico e scrittore, che nel suo libro ‘La memoria del nemico’ (Il Saggiatore) racconta perché ci sono voluti duemila anni per scoprire il sistema immunitario. Con LaSalute di LaPresse D’Amico analizza l’aria che tira per la scienza da questa e dall’altra parte dell’Oceano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Quando la scienza medica viene ignorata il conto arriva, l’analisi Approfondimenti su scienza medica Ex guardia medica, sistema in tilt per un’ora. Conto alla rovescia per la riorganizzazione La recente interruzione del sistema della guardia medica a Prato ha causato un'ora e mezza di difficoltà per i medici della continuità assistenziale. Assegno unico di dicembre, quando arriva sul conto corrente e gli importi Le date degli accrediti dell'Assegno unico universale di dicembre subiranno alcune variazioni rispetto ai mesi precedenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. L'INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO - IL MUSICAL Ultime notizie su scienza medica Argomenti discussi: Quando la scienza incontra l’umanità: Candiolo Cares, il nuovo volto della lotta al cancro in Italia; Tra cura, potere e sapere: una storia plurale delle donne nella medicina; Medicina Femminile Plurale, l'intelligenza delle donne in una 'storia corale invisibile'; I gatti della signora Augusta: storie di cura e Slow Medicine. Quando la scienza medica viene ignorata il conto arriva, l’analisiNon è la prima volta che la scienza viene sacrificata sull’altare dell’opportunismo. Perché abbiamo perso la memoria dei nemici della salute. lapresse.it Quando medicina, arte e filosofia si fondono creando benessere: in Senato la presentazione dell’ultimo libro di Luca SpazianteIl noto chirurgo plastico torinese dialogherà con importanti ospiti a Palazzo Madama, in sala Caduti di Nassirya, alle 18 di mercoledì 11 febbraio. L’evento è stato promosso dalla Senatrice Paola Ambr ... targatocn.it L’ombra del morbillo sulla South Carolina: quando la politica ignora la scienza medica x.com L’ombra del morbillo sulla South Carolina: quando la politica ignora la scienza medica facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.