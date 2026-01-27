Ex guardia medica sistema in tilt per un’ora Conto alla rovescia per la riorganizzazione

La recente interruzione del sistema della guardia medica a Prato ha causato un'ora e mezza di difficoltà per i medici della continuità assistenziale. Un problema tecnico ha impedito l’accesso al portale di gestione delle chiamate, evidenziando la necessità di una riorganizzazione del sistema per garantire continuità e affidabilità dell’assistenza sanitaria.

Prato, 27 gennaio 2026 – Un'ora e mezzo di criticità per i medici della continuità assistenziale ( ex guardia medica ) domenica scorsa, quando per un problema di sistema non hanno potuto accedere al portale in cui ricevono i nomi dei pazienti che chiamano il centralino 116117. Una difficoltà che per quel gap temporale è stata superata ricorrendo alla segnalazione telefonica dei pazienti in attesa di essere contattati e con la guardia medica costretta a scrivere manualmente i dati di riferimento. Un disagio che anche il cittadino ha in parte risentito, segnalato tra l'altro a diversi medici di medicina generale alla riapertura degli ambulatori del lunedì.

