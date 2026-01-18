Domenica di maltempo sull' Italia | piogge temporali e calo delle temperature

La giornata di domenica 18 gennaio porta condizioni di maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge diffuse, temporali e un calo delle temperature. Secondo le previsioni del servizio meteo dell’Aeronautica militare, le condizioni climatiche influenzeranno le diverse regioni, richiedendo attenzione alle eventuali criticità. Ecco le principali informazioni sulle precipitazioni e le temperature previste per questa giornata.

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 18 gennaio, sull'Italia secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare. Al Nord: cielo da molto nuvoloso a coperto su tutte le regioni. precipitazioni più frequenti e intense su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, dove potranno risultare localmente anche a carattere di rovescio o di temporale. Dal primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alla Lombardia settentrionale, al Trentino e al Ponente ligure, risultando tuttavia più sparsi e meno intensi. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a ridosso dei rilievi alpini e prealpini al di sopra dei 1000 metri; sui settori alpini e prealpini del Piemonte centro-meridionale la quota neve potrà localmente scendere fino a 500 metri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

