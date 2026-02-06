Assalto al Mestalla | il Real Madrid sfida l’inferno di Valencia

Questa domenica il Mestalla si aspetta un assalto del Real Madrid. I Blancos affrontano la sfida contro il Valencia in una partita che può cambiare molte cose in classifica. La squadra di Ancelotti vuole vincere per salire più in alto, mentre i padroni di casa cercano punti salvezza in casa propria. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre.

La Liga si prepara a vivere una domenica cruciale per la definizione degli equilibri di vertice e delle gerarchie in zona salvezza. Il ventitreesimo turno del campionato spagnolo entra nella sua fase più calda con quattro sfide che metteranno a dura prova la tenuta delle grandi e le speranze di chi insegue, in un pomeriggio che culminerà con l’atteso posticipo del Mestalla tra due delle piazze più calde e storiche del Paese. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 08022026 14:00  Alavés – Getafe  1X 08022026 16:15  Athletic Club Bilbao – Levante  Under 2,5 08022026 18:30  Atlético de Madrid – Real Betis  1 08022026 21:00  Valencia – Real Madrid  2 L’apertura domenicale è affidata al confronto del Mendizorroza tra Alavés e Getafe. 🔗 Leggi su Como1907news.com

