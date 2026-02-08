Pronostico Bayern Monaco-Hoffenheim | senza paura in casa della schiacciasassi

Domenica alle 17:30 si gioca il match tra Bayern Monaco e Hoffenheim, valido per la ventunesima giornata di Bundesliga. I bavaresi cercano la vittoria in casa, dopo aver avuto un inizio di stagione complicato. L’Hoffenheim arriva senza paura e punta a sorprendere in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta tv, e le formazioni ancora devono essere ufficializzate.

Bayern Monaco-Hoffenheim è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L' Hoffenheim che farà visita al Bayern Monaco è una squadra letteralmente on fire. Il club di Sinsheim arriva all'Allianz Arena sulle ali dell'entusiasmo per via delle 5 vittorie di fila ed un'imbattibilità che in Bundesliga va avanti da due mesi esatti. Un momento davvero magico per gli uomini di Christian Ilzer, che dallo scorso 3 ottobre hanno incassato a malapena una sconfitta (2-0 in casa del Borussia Dortmund) e da allora hanno accumulato più punti di tutti, 35, addirittura più dello stesso Bayern Monaco che, come al solito, sta dominando il massimo campionato tedesco.

