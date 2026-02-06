Domenica alle 17:30, il Bayern Monaco affronta l’Hoffenheim in una partita importante. Per la prima volta in questa stagione, i bavaresi non sono riusciti a vincere due partite consecutive in Bundesliga. Ora, devono reagire contro una squadra che sta sorprendendo tutti e che arriva alla sfida con buone possibilità di fare risultato. La partita si presenta aperta, con il Bayern che cerca di tornare alla vittoria e l’Hoffenheim che punta a confermarsi come una delle sorprese del campionato.

Per la prima volta in questa Bundesliga il Bayern Monaco non è riuscito a vincere per 2 gare di fila, e all’orizzonte c’è la sfida insidiosa contro il sorprendente Hoffenheim. Anche ad Amburgo nel NordSuedderby è arrivato un pareggio in alcuni momenti anche faticoso, con la squadra che ha rischiato anche di capitolare nel finale. Un certo rilassamento dopo un girone d’andata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Hoffenheim (domenica 08 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

