Ryan Gosling si presenta come l’ultimo protagonista di un’avventura spaziale. Amazon MGM Studios ha scelto la finale del Super Bowl LX per mostrare il trailer di Project Hail Mary, il film tratto dal romanzo di Andy Weir. Gosling interpreta un personaggio che si confronta con l’ignoto, in una storia che promette suspense e azione. L’attesa cresce tra i fan, che aspettano di vedere il volto dell’attore in un ruolo così diverso dal solito.

Amazon MGM Studios ha sfruttato la vetrina del Super Bowl LX per rilasciare il trailer finale di Project Hail Mary, l’atteso adattamento cinematografico del romanzo di Andy Weir. La pellicola, che segna il ritorno alla regia del duo Phil Lord e Christopher Miller ( Spider-Man: Un nuovo universo ), farà il suo debutto nelle sale statunitensi il 20 marzo 2026. Il progetto rappresenta una delle punte di diamante della stagione per Amazon MGM, che punta a replicare il successo di critica e pubblico ottenuto da The Martian. Ispirato al romanzo best-seller firmato da Andy Weir (lo stesso di The Martian), il film mette al centro della trama un professore di scienze ( Ryan Gosling ) alle prese con la missione spaziale più importante in assoluto, la salvezza del genere umano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Project Hail Mary | Ryan Gosling sfida l’ignoto nel trailer finale presentato al Super Bowl

